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За три дня российские силы ПВО уничтожили более 1100 украинских дронов

14:42, 23.05.2025
За три дня российские силы ПВО уничтожили более 1100 украинских дронов
. Фото: Дарья Пинегина

С 20 по 23 мая российские силы сбили и уничтожили более 1100 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

За это время было уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов, из них 788 — вне зоны проведения специальной военной операции. Это произошло во время массированного налета украинских дронов, который начался 20 мая в 20.00 и продолжался до утра 23 мая.

Минобороны подчеркнуло, что российская система противовоздушной обороны успешно справилась с атакой.

Напомним, что в России разработают концепцию «цифрового неба» для беспилотников и космических технологий.

Анастасия Фартыгина

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