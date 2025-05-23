За три дня российские силы ПВО уничтожили более 1100 украинских дронов

. Фото: Дарья Пинегина

С 20 по 23 мая российские силы сбили и уничтожили более 1100 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

За это время было уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов, из них 788 — вне зоны проведения специальной военной операции. Это произошло во время массированного налета украинских дронов, который начался 20 мая в 20.00 и продолжался до утра 23 мая.

Минобороны подчеркнуло, что российская система противовоздушной обороны успешно справилась с атакой.

Напомним, что в России разработают концепцию «цифрового неба» для беспилотников и космических технологий.



Анастасия Фартыгина