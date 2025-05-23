КХЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера сезона

. Фото: Динар Фатыхов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона. В списке оказались Виктор Козлов, Игорь Никитин и канадец Бенуа Гру. Об этом сообщает ТАСС.

Виктор Козлов привел уфимский «Салават Юлаев» в полуфинал плей-офф, где его команда уступила ярославскому «Локомотиву» под руководством Игоря Никитина. Последний стал победителем регулярного чемпионата и выиграл Кубок Гагарина, выиграв в финальной серии у челябинского «Трактора», который тренирует Бенуа Гру.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 29 мая. В прошлом году титул лучшего тренера получил Андрей Разин из магнитогорского «Металлурга», который вывел команду к победе в Кубке Гагарина.

Напомним, что «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии ярославцам покорился челябинский «Трактор». Подопечные Игоря Никитина в пяти матчах смогли сломить сопротивление соперника и взяли заветный для клуба трофей. Кто стал главным «виновником» победы «Локомотива» — читайте в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина