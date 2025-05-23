В России планируют снизить риски банкротства для строителей жилья

. Фото: Динар Фатыхов

Президент России поручил принять меры по снижению рисков банкротства среди организаций, занимающихся жилищным строительством. Это решение стало одним из пунктов одобренного перечня поручений после заседания Президиума Госсовета, сообщает пресс-служба Кремля.

Среди других важнейших задач — разработка временной программы по субсидированию процентной ставки по кредитам для застройщиков, которая будет действовать в рамках механизма проектного финансирования жилья с плановым сроком сдачи объектов в 2026 году.

Также в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предполагается утвердить комплекс мер для развития индивидуального жилищного строительства. Кроме того, планируется предоставить ипотечные кредиты на льготных условиях семьям с детьми до 14 лет и участникам специальной военной операции.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что Кабмин Татарстана утвердил среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда в строительной отрасли на 2024 год. С 1 июля 2025 года он составит 40 671,34 рубля.



Также на собрании президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы Татарстана Рустама Минниханова о предоставлении льготных ипотечных кредитов для семей, имеющих детей до 14 лет, а также для семей участников специальной военной операции (СВО).



Анастасия Фартыгина