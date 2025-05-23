В Татарстане установили новый размер оплаты труда рабочих в строительной отрасли

. Фото: Роман Хасаев

Кабмин Татарстана утвердил среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда в строительной отрасли на 2024 год. С 1 июля 2025 года он составит 40 671,34 рубля. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Это решение принимается для расчета сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также работ по сохранению памятников истории и культуры в регионе.

Постановление отменяет прежнее решение от 3 апреля 2024 года и вступает в силу с 1 июля 2025 года.

Напомним, что вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что российская строительная отрасль справится со всеми сложностями, вызванными высокой ключевой ставкой и сокращением ипотечного кредитования.



Анастасия Фартыгина