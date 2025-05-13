В Казани каждый четвертый работник участвует в более чем 10 онлайн-встречах ежедневно

Фото: Мария Зверева

Согласно совместному исследованию платформы корпоративных коммуникаций DION (ИТ-холдинг Т1) и hh.ru, 26% работников Казани ежедневно принимают участие более чем в 10 онлайн-встречах. При этом 32% тратят на видеоконференции свыше 15 часов в неделю.

Однако 37% казанских сотрудников практически не участвуют в онлайн-совещаниях. Среди молодежи 18—24 лет этот показатель достигает 58%, тогда как работники 45—54 лет чаще проводят более 10 звонков в день (38%).

Самыми полезными функциями респонденты назвали совместное редактирование документов (55%), запись и расшифровку звонков (41%), демонстрацию экрана с разными уровнями доступа и шумоподавление (по 34%). Востребованы также автоматическое создание резюме встречи (32%) и ИИ-модератор на звонках (25%).

Половина опрошенных оценили утомляемость от рабочих звонков на 2—3 балла из 5, а 32% заявили, что вообще не устают. Мужчины реже испытывают усталость (35% оценивают на 1 балл) по сравнению с женщинами (29%).

Главные раздражители онлайн-встреч: продолжительность (25%), повторение мыслей (18%), отсутствие повестки (16%) и технические проблемы (16%). Четверть респондентов полностью довольна качеством звонков, при этом молодые специалисты менее терпимы к неэффективным встречам (44%), чем сотрудники старше 55 лет (54% не испытывают раздражения).

Напомним, что в 2023 году чаще всего работодатели становились свидетелями выгорания и стресса коллектива, а также низкой вовлеченности персонала в работу.

Матвей Гавриков