Уровень бедности в Татарстане достиг исторического минимума

. Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане бедность в 2024 году снизилась до рекордно низкого уровня за последние 30 лет. По данным Росстата, количество жителей республики с доходами ниже границы бедности составило 152,1 тыс. человек, что составляет всего 3,8% от общего числа населения. Об этом сообщает РБК «Татарстан».

За год число татарстанцев с низкими доходами уменьшилось на 32,7 тыс. человек, а уровень бедности снизился на 0,8 процентных пункта — в 2023 году он составлял 4,6%. Самый высокий уровень бедности в Татарстане был зафиксирован в 2000 году и достигал 33,2%.

В 2024 году Татарстан демонстрирует один из самых низких уровней бедности в России, уступая лишь Ямало-Ненецкому автономному округу и Санкт-Петербургу, где этот показатель составляет 3,5%. В целом по стране уровень бедности достиг 7,2%, с 10,5 млн человек, проживающих за чертой бедности, что на 1,7 млн меньше, чем в 2023 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Татарстане размер прожиточного минимума в 2024 году составил 13,1 тыс. рублей для общего населения, 14,3 тыс. рублей для трудоспособных, 11,3 тыс. рублей для пенсионеров и 12,7 тыс. рублей для детей. В 2025 году эти значения вырастут до 15,1 тыс. рублей и будут варьироваться в зависимости от группы населения.

Напомним, что в начале года Татарстан занимал четвертое место среди регионов России по уровню бедности. Среди муниципальных районов Татарстана, Лаишевский, Новошешминский, Сармановский и Тукаевский районы признаны территориями с наиболее высоким уровнем бедности среди многодетных семей.



Анастасия Фартыгина