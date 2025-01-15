Татарстан занимает четвертое место в России по уровню бедности

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занимает четвертое место среди регионов России по уровню бедности, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

По данным на 2023 год, уровень бедности в России составил 8,5%, а в Татарстане — 4,6%, что соответствует 184,8 тыс. человек, проживающих за чертой бедности.

Министр отметила, что, по прогнозам на 2030 год, уровень бедности снизится как на федеральном, так и на региональном уровнях. В России он достигнет 7%, а в Татарстане — 4,1%.

Среди муниципальных районов Татарстана, Лаишевский, Новошешминский, Сармановский и Тукаевский районы признаны территориями с наиболее высоким уровнем бедности среди многодетных семей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленный перечень ключевых показателей эффективности (KPI) для оценки деятельности губернаторов и региональных исполнительных органов. В новый список вошел 21 критерий, учитывающий различные аспекты социально-экономического развития регионов, включая уровень доверия к власти, демографические показатели (численность населения, уровень бедности, коэффициент рождаемости), удовлетворенность граждан условиями для занятий спортом и физкультурой, а также эффективность работы с детьми и молодежью.

Рената Валеева