Татарстан занял четвертое место среди регионов России по вложениям в НПФ

. Фото: Анна Сейтумерова

Вложения россиян в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) за 2024 год увеличились на 80% и составили 260 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС аналитики НПФ «Достойное будущее».

Рост интереса к НПФ в этом году объясняется запуском программы долгосрочных сбережений, которая стала популярной среди граждан. В результате 101,6 млрд рублей поступило в рамках этой программы, что составило 39% от общего объема вложений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстан занял 4-е место среди регионов, с вложением 4,7 млрд рублей. Лидерскую позицию удерживает Москва, где жители вложили 21,3 млрд рублей. На вторых и третьих местах находятся Московская область (8,6 млрд) и Санкт-Петербург (6,1 млрд). Ханты-Мансийский автономный округ замыкает пятерку с 4,3 млрд рублей.

Кроме того, взносы компаний в НПФ достигли 114,7 млрд рублей, что на 25% больше, чем в прошлом году. Это связано с растущим интересом бизнеса к корпоративным пенсионным программам, которые помогают мотивировать сотрудников.



Анастасия Фартыгина