Хуснуллин: стройотрасль преодолеет трудности, связанные с высокой ставкой

Фото: Динар Фатыхов

Российская строительная отрасль справится со всеми сложностями, вызванными высокой ключевой ставкой и сокращением ипотечного кредитования. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на пленарной сессии форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Россия переживает непростые времена в плане высокой ключевой ставки… Но это все временные трудности, которые мы с вами обязательно преодолеем, — подчеркнул вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что Россия достигла «серьезных темпов ввода жилья» с показателем 0,7 кв. метра на человека.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вместе с тем он признал наличие ряда проблем в отечественной строительной отрасли: в частности, нехватку стройматериалов в некоторых регионах, сложности с IT-инфраструктурой и острую нехватку трудовых ресурсов.

Вице-премьер напомнил, что на долю сферы строительства и ЖКХ приходится 13% российского ВВП, а в отдельных регионах доля стройки в бюджете превышает 25%.

Объем выполненных строительных работ в Татарстане в I квартале 2025 года составил 109,8 млрд рублей, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в Казани с 13 по 18 мая.

Рената Валеева