Рособрнадзор предложил наказывать родителей мигрантов за несданные детьми экзамены
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что родителей детей-мигрантов, не сдавших экзамен для поступления в школу даже после пересдачи, следует привлекать к административной ответственности. Об этом сообщает «Газета.RU».
По его словам, такая мера необходима для обеспечения выполнения обязательств взрослыми.
— Если и через три месяца ребенок не сдал, то меры должны приниматься не в отношении ребенка, а в отношении взрослого за неисполнение своих обязательств, — отметил Музаев.
Кроме того, в ведомстве предложили ввести для мигрантов устную часть экзамена по русскому языку как иностранному. Это должно помочь более объективно оценивать уровень знаний.
Напомним, что недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал о первых итогах апрельской кампании по тестированию несовершеннолетних иностранных граждан на знание русского языка.
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