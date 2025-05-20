Рособрнадзор предложил наказывать родителей мигрантов за несданные детьми экзамены

. Фото: Максим Платонов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что родителей детей-мигрантов, не сдавших экзамен для поступления в школу даже после пересдачи, следует привлекать к административной ответственности. Об этом сообщает «Газета.RU».

По его словам, такая мера необходима для обеспечения выполнения обязательств взрослыми.

— Если и через три месяца ребенок не сдал, то меры должны приниматься не в отношении ребенка, а в отношении взрослого за неисполнение своих обязательств, — отметил Музаев.

Кроме того, в ведомстве предложили ввести для мигрантов устную часть экзамена по русскому языку как иностранному. Это должно помочь более объективно оценивать уровень знаний.

Напомним, что недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал о первых итогах апрельской кампании по тестированию несовершеннолетних иностранных граждан на знание русского языка.

Матвей Гавриков