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Правительство продлило обязательную продажу валютной выручки экспортерами

20:50, 22.05.2025
Правительство продлило обязательную продажу валютной выручки экспортерами
. Фото: Дарья Пинегина

С 25 мая 2025 года экспортеры обязаны зачислять на свои счета в банках не менее 40% иностранной валюты от внешнеторговых контрактов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На внутреннем рынке они должны продавать не менее 90% поступившей валютной выручки, но не менее 25% от суммы каждого экспортного контракта.

Матвей Гавриков

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