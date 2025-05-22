Правительство продлило обязательную продажу валютной выручки экспортерами

. Фото: Дарья Пинегина

С 25 мая 2025 года экспортеры обязаны зачислять на свои счета в банках не менее 40% иностранной валюты от внешнеторговых контрактов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На внутреннем рынке они должны продавать не менее 90% поступившей валютной выручки, но не менее 25% от суммы каждого экспортного контракта.

Матвей Гавриков