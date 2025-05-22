Суд обязал Трампа восстановить работу Минобразования США
Федеральный суд Массачусетса обязал администрацию президента Дональда Трампа восстановить в полном объеме работу Министерства образования США, сообщает CNBC.
Согласно решению судьи Мен Чжуна, ведомство должно иметь возможность выполнять свои функции, обязательства и следовать законодательным актам, предусмотренным Конгрессом.
В результате более 1,3 тыс. сотрудников будут восстановлены в должности.
Напомним, что недавно министерство образования США направило письмо в Национальную ассоциацию студенческого спорта США (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций государственных средних школ (NFHS), требуя лишить трансгендерных спортсменов их рекордов, званий и наград.
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