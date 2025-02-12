Министерство образования США попросило лишить трансгендеров спортивных наград

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Министерство образования США направило письмо в Национальную ассоциацию студенческого спорта США (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций государственных средних школ (NFHS), требуя лишить трансгендерных спортсменов их рекордов, званий и наград. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, пишет РИА «Новости».

— Управление генерального юрисконсульта министерства образования США направило сегодня письмо в NCAA и NFHS, призывая их вернуть спортсменкам рекорды, звания, награды и признания, незаконно присвоенные биологическими мужчинами, соревнующимися в женских категориях, — сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве подчеркнули, что данная инициатива соответствует новой политике NCAA, направленной на ограничение участия трансгендерных женщин в женских соревнованиях.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты признают только два гендера — мужской и женский. Кроме того, он отменил политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в правительстве, назвав ее дискриминационной и нарушающей гражданские права. Президент призвал подчиненных отказаться от практики DEI и поощрять это.

Рената Валеева