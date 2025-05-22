В Татарстане вырос интерес к автомобилям Toyota на вторичном рынке

. Фото: Реальное время

Эксперты «Авито Авто» сообщили, что в Татарстане наибольшим спросом на вторичном рынке пользуются автомобили LADA и Kia.

Однако за год интерес к Toyota вырос на 17,8%. Средняя цена на «вторичке» остается на уровне апреля 2024 года — 900 000 рублей.

Пятерка самых популярных моделей почти полностью состоит из машин LADA: Granta, 2114 Samara, Priora, Kalina и Kia Rio. Особое внимание покупателей привлекла Lada Vesta — интерес к ней увеличился на 19%.

— Выбор авто на вторичном рынке расширился, а стабильные или снижающиеся цены позволяют выгодно приобрести автомобиль. Возможность оформить автокредит прямо на платформе делает покупку удобнее, — отметила Анастасия Докучаева, руководитель по развитию частных пользователей «Авито Авто».

Напомним, что особой популярностью пользуются японские автомобили, такие как Toyota Camry, которые занимают заметную долю рынка. Медианный возраст машин в регионе — около 2014 года, что свидетельствует о преобладании авто с пробегом.

Матвей Гавриков