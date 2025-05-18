Эксперты выяснили, какие авто выбирают в Казани и Татарстане

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Эксперты «СберАвто» проанализировали предпочтения автолюбителей в Казани и Татарстане, сравнив их с тенденциями в других городах-миллионниках и регионах России. Исследование показало значительные различия в выборе автомобилей между крупными городами и другими населенными пунктами.

Казань: популярны иномарки

В Казани наибольшим спросом пользуются автомобили Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta. Это подтверждает общую тенденцию городов-миллионников, где чаще выбирают корейские и японские бренды. Медианная стоимость авто в Казани составляет 1,15 млн рублей, что выше среднего показателя по регионам (990 тыс. рублей).

Татарстан: доминируют бюджетные модели

В остальных населенных пунктах Татарстана лидируют более доступные марки. Здесь чаще покупают Lada Granta, Kia Rio и Chevrolet Cruze. Особой популярностью пользуются японские автомобили, такие как Toyota Camry, которые занимают заметную долю рынка. Медианный возраст машин в регионе — около 2014 года, что свидетельствует о преобладании авто с пробегом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ценовые различия и тип кузова

Более половины покупателей за пределами Казани выбирают автомобили стоимостью до 1 млн рублей. В столице Татарстана таких сделок меньше — около трети. Зато доля машин дороже 2 млн рублей в Казани значительно выше, чем в остальных районах республики.

В Казани, как и в других миллионниках, чаще приобретают кроссоверы и универсалы. В то же время в регионах Татарстана наблюдается повышенный спрос на седаны, особенно среди подержанных авто.



Исследование подчеркивает, что жители крупных городов, таких как Казань, предпочитают более дорогие и престижные автомобили, включая немецкие и корейские бренды. В то время как в регионах востребованы бюджетные марки, такие как Lada и Toyota, с акцентом на практичность и доступность.

Матвей Гавриков