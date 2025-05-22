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Лукашенко призвал всех выращивать картофель для избежания проблем

17:10, 22.05.2025
Лукашенко призвал всех выращивать картофель для избежания проблем
. Фото: скриншот трансляции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гражданам заняться выращиванием картофеля, даже если они ранее этим не занимались. «Еще время есть», — отметил он. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, прошедшие заморозки негативно повлияли на посевы, «сделав свое грязное дело».

Лидер страны подчеркнул важность своевременного возделывания картофеля для обеспечения продовольственной безопасности.

Напомним, что на совместном предприятии с китайскими партнерами в Белоруссии запущено производство электромобилей. Первой моделью стал кроссовер EX5, собранный на заводе «Белджи» и получивший белорусский VIN-код.

Матвей Гавриков

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