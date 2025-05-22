Кредит на пополнение оборотных средств: эффективное решение для бизнеса от Банка Казани

Каждый предприниматель сталкивался с ситуацией, когда собственные ресурсы недостаточны для покрытия текущих нужд — для оплаты счетов поставщикам, закупки сырья, выплаты заработной платы персоналу либо исполнения иных срочных обязательств.

Подобные моменты часто случаются, поскольку финансовый цикл организации редко совпадает с производственным циклом и поступлением выручки. Для покрытия временных разниц и своевременного пополнения оборотных активов Банк Казани предлагает для предпринимателей кредит на пополнение оборотных средств «Экспресс оборотный».

Такой формат кредита имеет ряд преимуществ. Так, например, можно выбрать удобный вид самого кредита — кредитная линия либо единовременный кредит.

Кредитная линия — лимит на максимально возможную сумму, получение траншей при необходимости. Транши предоставляются на срок 90, 120 или 180 календарных дней, погашение процентов осуществляется ежемесячно. В этом случае процент за пользование кредитом начисляется только на полученную сумму.

Единовременный кредит — получение всей суммы сразу, погашение основного долга по кредиту осуществляется ежемесячно равными долями или в соответствии с индивидуальным графиком (при наличии сезонности в бизнесе), погашение процентов по кредиту осуществляется ежемесячно.

Сумма — до 200 млн рублей;

Срок кредита — до 36 месяцев;

Срок рассмотрения — 7 рабочих дней*.

Таким образом, кредит на пополнение оборотных средств становится незаменимым помощником для компаний всех размеров и отраслей экономики.

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