Путин назначил Сергея Крикалева новым спецпредставителем по космосу
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Крикалева, Героя России, специальным представителем по международному сотрудничеству в области космоса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее эту должность занимал Юрий Борисов, который сейчас является сенатором от Архангельской области.
В документе говорится, что Крикалев будет отвечать за вопросы международного взаимодействия в космической сфере. Одновременно с назначением Крикалева Путин освободил Борисова от этих обязанностей.
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