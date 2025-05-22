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Путин назначил Сергея Крикалева новым спецпредставителем по космосу

14:47, 22.05.2025
Путин назначил Сергея Крикалева новым спецпредставителем по космосу
. Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Крикалева, Героя России, специальным представителем по международному сотрудничеству в области космоса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее эту должность занимал Юрий Борисов, который сейчас является сенатором от Архангельской области.

В документе говорится, что Крикалев будет отвечать за вопросы международного взаимодействия в космической сфере. Одновременно с назначением Крикалева Путин освободил Борисова от этих обязанностей.

Анастасия Фартыгина

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