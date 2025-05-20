Экс-главу «Роскосмоса» Юрия Борисова назначили сенатором от Архангельской области

Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов стал новым сенатором Совфеда от Архангельской области. Указ о его назначении подписал губернатор региона Александр Цыбульский 19 мая.

Борисов, который с февраля занимал пост спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса, заменит на этом посту Александра Некрасова. Некрасов ушел по собственному желанию, чтобы сосредоточиться на хозяйственной деятельности.

Юрий Борисов был гендиректором «Роскосмоса» с июля 2022 года до февраля 2025 года. Ранее он также работал вице-премьером и заместителем министра обороны. После его отставки «Роскосмос» возглавил Дмитрий Баканов.

Анастасия Фартыгина