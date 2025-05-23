Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса

Будет облачно с прояснениями

. Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный, северный 6–11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +8 градусов. Днем ожидается от +16 до +21 градуса.

Галия Гарифуллина