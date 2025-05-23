Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса
Будет облачно с прояснениями
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный, северный 6–11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +8 градусов. Днем ожидается от +16 до +21 градуса.
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