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Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса

07:00, 23.05.2025

Будет облачно с прояснениями

Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса
. Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный, северный 6–11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +8 градусов. Днем ожидается от +16 до +21 градуса.

Галия Гарифуллина

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