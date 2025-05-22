Только 18% казанцев поддерживают налог для неработающих

. Фото: Мария Зверева

Исследование SuperJob показало, что лишь 18% казанцев одобряют идею введения налога для неработающих граждан.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил установить фиксированную сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и взносы в обязательное медицинское страхование (ОМС) для бедных, домохозяек и детей богатых родителей. По его мнению, эти группы, пользуясь социальными благами, не вносят свой вклад в их финансирование.

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако 62% казанцев выступают против этой идеи и задаются вопросом, откуда у домохозяек и детей взять деньги на налоги.

Особенно активно противятся этой инициативе молодые люди до 35 лет, среди которых 68% против введения налога. Также много споров вызвало попадание в список «профессиональных бездельников» домохозяек: «Они и так работают бесплатно, пытаясь развивать институт семьи в России»; «Многодетным мамам и дома хватает работы.

Напомним, что глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, который предполагает установление ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума для граждан, занимающихся ведением домашнего хозяйства.



Анастасия Фартыгина