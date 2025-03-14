Домохозяйкам в России установят ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума

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Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, который предполагает установление ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума для граждан, занимающихся ведением домашнего хозяйства. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Согласно законопроекту, размер ежемесячной выплаты будет равен прожиточному минимуму для трудоспособного человека, установленному в конкретном субъекте России.

В пояснительной записке уточняется, что в рамках актуальной миграционной политики законопроект вводит ограничения для граждан, недавно получивших российское гражданство. Они смогут претендовать на выплаты только после пяти лет проживания в России. Также исключаются граждане, использующие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Выплата будет назначаться не всем, а только тем, чей среднедушевой доход семьи не превышает двухкратного прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. При этом будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи, включая супругов, несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы и нетрудоспособных родителей.