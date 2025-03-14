Домохозяйкам в России установят ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, который предполагает установление ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума для граждан, занимающихся ведением домашнего хозяйства. Об этом сообщили в РИА «Новости».
- Согласно законопроекту, размер ежемесячной выплаты будет равен прожиточному минимуму для трудоспособного человека, установленному в конкретном субъекте России.
В пояснительной записке уточняется, что в рамках актуальной миграционной политики законопроект вводит ограничения для граждан, недавно получивших российское гражданство. Они смогут претендовать на выплаты только после пяти лет проживания в России. Также исключаются граждане, использующие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Выплата будет назначаться не всем, а только тем, чей среднедушевой доход семьи не превышает двухкратного прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. При этом будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи, включая супругов, несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы и нетрудоспособных родителей.
- Ежемесячная выплата будет назначаться на срок в шесть месяцев, после чего домохозяйки смогут подать новое заявление на ее получение.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.