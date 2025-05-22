В Татарстане замедлилась инфляция: годовой уровень составил 10,7%

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В апреле 2025 года годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 10,7%, снизившись с 11% в марте. Об этом сообщили в РБК «Татарстан».

Потребительские цены в регионе за месяц выросли на 0,25%, а с начала года удорожание составило 3,41%. Цены на товары увеличились на 9,48% по сравнению с прошлым годом, в то время как услуги подорожали на 14,09%.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Продукты питания (без учета плодоовощной продукции) стали дороже на 13,79% в годовом выражении, а плодоовощная продукция подорожала на 20,5%. По данным опроса аналитического центра НАФИ, 67% россиян считают, что в будущем их расходы на овощи и фрукты возрастут. Это на 4% меньше, чем в прошлом году, когда таких мнений было 71%.

В то же время цены на непродовольственные товары увеличились на 4,76%, но снизились на 0,39% за месяц.

Кроме того, власти Татарстана планируют утвердить минимальный потреббюджет на уровне 26,5 тыс. рублей за I квартал 2025 года, что на 4,9% больше, чем в IV квартале прошлого года.

Напомним, что в марте 2025 года цены в Татарстане увеличились на 0,58% по сравнению с февралем, согласно данным Росстата. Годовая инфляция в регионе составила 11,10%, что выше общероссийского показателя в 10,34%.



Анастасия Фартыгина