Большинство россиян ожидают роста расходов на овощи и фрукты в будущем

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По данным опроса аналитического центра НАФИ, 67% россиян считают, что в будущем их расходы на овощи и фрукты возрастут. Это на 4% меньше, чем в прошлом году, когда таких мнений было 71%.

Что касается остальных респондентов, то 24% уверены, что их траты останутся на прежнем уровне, а 9% надеются на снижение расходов.

Интересно, что большинство россиян (62%) удовлетворены ассортиментом овощей и фруктов в магазинах, хотя этот показатель немного снизился за год. При покупке продуктов две трети опрошенных ставят качество выше цены.

Реальное время / realnoevremya.ru

59% россиян готовы платить больше за более качественные продукты. Под качеством они понимают свежесть (55%) и натуральный состав с минимальным количеством добавок и консервантов (28%).

Эксперты НАФИ подчеркивают, что в настоящее время потребители стремятся найти оптимальный баланс между ценой и качеством. Бренды, предлагающие выгодные условия, включая скидки и акции, имеют шанс увеличить лояльность клиентов.

Анастасия Фартыгина