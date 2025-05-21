Силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву

. Фото: Дарья Пинегина

Система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы успешно отразила атаку трех беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

— Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

По информации Руслана Заголовацкого, главы Орехово-Зуевского городского округа, один из беспилотников был сбит около 12.30 над округом вне населенных пунктов. Он также отметил, что жертв и разрушений нет.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— Отойдите дальше от окон, не снимайте работу ПВО и не распространяйте эти кадры в сети. Корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку и быть оборудованы таймер-детонаторами. Приближаться к ним запрещено! В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112, — призвал жителей соблюдать меры безопасности Заголовацкий.

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Анастасия Фартыгина