В Тверской области задержали подростков за попытку поджога здания Минобороны

. Фото: Михаил Захаров

В Тверской области ФСБ задержала двух подростков, которые собирались поджечь одно из зданий Минобороны в преддверии Дня Победы. По информации ведомства, несовершеннолетние получили указания от украинского куратора через мессенджер telegram, сообщает ТАСС.

Задержанные — граждане России 2008 и 2011 годов рождения. У них нашлась переписка с куратором, в которой содержатся слова присяги боевикам запрещенной в России террористической организации, а также видеоотчеты о проведении разведки и изготовлении взрывных устройств.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии следствия, один из подростков сам изготовил зажигательные устройства в нежилом строении, а второй получил информацию о прямом месте их хранения. Однако осуществить задуманное им не удалось благодаря слаженным действиям следователей и сотрудников ФСБ.

В отношении подростков возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к совершению террористического акта и участии в террористической организации. Суд уже удовлетворил ходатайство о заключении их под стражу. ФСБ предупреждает, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры для подобной деятельности.

Накануне в Казани сотрудники ФСБ задержали 24-летнего местного жителя, который готовил диверсию на одном из заводов. По информации ведомства, он обучался у представителя украинской стороны, изучая методы изготовления взрывчатки и основы конспирации.

Также служба задержала россиянина, который передавал информацию об объектах ПВО в Калужской области украинским спецслужбам. Злоумышленник, родившийся в 1987 году, поддерживал связь с представителем Украины с 2023 года.

Анастасия Фартыгина