ФСБ задержала в Калужской области россиянина, передававшего Украине данные об объектах ПВО

. Фото: Динар Фатыхов

ФСБ задержала россиянина, который передавал информацию об объектах ПВО в Калужской области украинским спецслужбам. Злоумышленник, родившийся в 1987 году, поддерживал связь с представителем Украины через Тelegram с сентября 2023 года. Об этом сообщили в УФСБ по РТ.

По данным ФСБ, он согласился помогать иностранной стороне и искал расположение систем ПВО Минобороны России в регионе. Во время обыска его телефона нашли переписку с куратором и боевиками террористических организаций, где обсуждались планы диверсий.

Задержанный также приобрел пауэрбанки, сухие пайки и энергетики для украинских диверсионных групп и изучал материалы по управлению ударными беспилотниками. Он признал свою вину и сотрудничает со следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК (госизмена), и он заключен под стражу.

Также в Казани сотрудники ФСБ задержали 24-летнего местного жителя, который готовил диверсию на одном из заводов. По информации ведомства, он обучался у представителя украинской стороны, изучая методы изготовления взрывчатки и основы конспирации.



Анастасия Фартыгина