Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии с БПЛА

. Фото: Максим Платонов

В Казани сотрудники ФСБ задержали 24-летнего местного жителя, который готовил диверсию на одном из заводов. По информации ведомства, он обучался у представителя украинской стороны, изучая методы изготовления взрывчатки и основы конспирации.

С февраля по октябрь 2024 года задержанный планировал использовать беспилотный летательный аппарат для совершения преступления.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и обучении для диверсионной деятельности.

Источники уточнили «Реальному времени», что виновника уже арестовали.

Анастасия Фартыгина