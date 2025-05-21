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Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии с БПЛА

10:33, 21.05.2025
Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии с БПЛА
. Фото: Максим Платонов

В Казани сотрудники ФСБ задержали 24-летнего местного жителя, который готовил диверсию на одном из заводов. По информации ведомства, он обучался у представителя украинской стороны, изучая методы изготовления взрывчатки и основы конспирации.

С февраля по октябрь 2024 года задержанный планировал использовать беспилотный летательный аппарат для совершения преступления.

  • В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и обучении для диверсионной деятельности.

Источники уточнили «Реальному времени», что виновника уже арестовали.

Анастасия Фартыгина

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