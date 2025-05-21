Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии с БПЛА
В Казани сотрудники ФСБ задержали 24-летнего местного жителя, который готовил диверсию на одном из заводов. По информации ведомства, он обучался у представителя украинской стороны, изучая методы изготовления взрывчатки и основы конспирации.
С февраля по октябрь 2024 года задержанный планировал использовать беспилотный летательный аппарат для совершения преступления.
- В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и обучении для диверсионной деятельности.
Источники уточнили «Реальному времени», что виновника уже арестовали.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.