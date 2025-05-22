Бастрыкин запросил отчет по делу о массовом отравлении учеников в Татарстане

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с массовым отравлением учеников в лицее села Усады. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Младшеклассники почувствовали недомогание после обеда в школьной столовой. У многих из них появились симптомы тошноты и рвоты, и им понадобилась медицинская помощь.

В связи с инцидентом в Следственном управлении по Татарстану возбудили уголовное дело. Бастрыкин поставил исполнение своего поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анастасия Фартыгина