Бастрыкин запросил отчет по делу о массовом отравлении учеников в Татарстане
Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с массовым отравлением учеников в лицее села Усады. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Младшеклассники почувствовали недомогание после обеда в школьной столовой. У многих из них появились симптомы тошноты и рвоты, и им понадобилась медицинская помощь.
В связи с инцидентом в Следственном управлении по Татарстану возбудили уголовное дело. Бастрыкин поставил исполнение своего поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.
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