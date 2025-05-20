Прокуратура Татарстана проверяет сообщения об отравлении детей в лицее «Инноватика»

. Фото: Ирина Плотникова

Прокуратура Лаишевского района начала проверку по факту отравления детей в лицее «Инноватика» в селе Усады. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора района Валерий Медведев и специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану. Они выясняют все обстоятельства и проверяют соблюдение санитарных норм.

По словам родителей, дети, обучающиеся в начальных классах, сообщили, что на обед им подали кислый капустный салат и макароны с котлетой. После этого у них начались боли в животе, и многие школьники побежали в уборные. Некоторые родители уже забрали своих детей из школы.

Руководство лицея сообщило родителям в чате, что это всего лишь ротавирус. Тем временем старшеклассники не успели поесть, так как столовая была закрыта.

Следственные органы Следкома России по Татарстану возбудили дело по статье 238 УК (предоставление услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности).

Анастасия Фартыгина