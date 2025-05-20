Прокуратура Татарстана проверяет сообщения об отравлении детей в лицее «Инноватика»
Прокуратура Лаишевского района начала проверку по факту отравления детей в лицее «Инноватика» в селе Усады. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора района Валерий Медведев и специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану. Они выясняют все обстоятельства и проверяют соблюдение санитарных норм.
По словам родителей, дети, обучающиеся в начальных классах, сообщили, что на обед им подали кислый капустный салат и макароны с котлетой. После этого у них начались боли в животе, и многие школьники побежали в уборные. Некоторые родители уже забрали своих детей из школы.
Руководство лицея сообщило родителям в чате, что это всего лишь ротавирус. Тем временем старшеклассники не успели поесть, так как столовая была закрыта.
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