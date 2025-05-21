Хакер получил данные более 60 чиновников США при взломе мессенджера

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Хакер получил доступ к контактам и сообщениям более 60 сотрудников американских ведомств через взлом мессенджера TeleMessage (модификация Signal), пишет RT со ссылкой на Reuters.

Этот инцидент произошел из-за использования приложения экс-советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем.

Среди пострадавших оказались сотрудники Секретной и Погранично-таможенной служб США, несколько дипломатов и один представитель Белого дома.

Напомним, ранее Уолтц оказался в центре скандала из-за утечки переписки в Signal, где обсуждались удары по хуситам.

Матвей Гавриков