The Atlantic опубликовал полную переписку администрации США об ударах по Йемену

Фото: Максим Платонов

Американский журнал The Atlantic опубликовал скриншоты полной переписки представителей администрации США в мессенджере Signal, касающейся нанесения ударов по Йемену. Публикация включает в себя список участников чата и подробную переписку, содержащую конкретные сроки авиаударов и типы используемого оружия.

Согласно опубликованным скриншотам, министр обороны США Пит Хегсет указывал в чате время взлета истребителей F-18 и ударных беспилотников MQ-9, а также запуска крылатых ракет морского базирования Tomahawk. Глава Пентагона пожелал удачи американским военным, а вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал «помолиться за победу».

Позже помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц отчитался о результатах ударов: «Первая цель — их главный парень по ракетам — у нас была положительная идентификация по тому, как он входил в здание своей девушки. Сейчас оно разрушено». На это вице-президент Вэнс ответил «Отлично», а директор ЦРУ Джон Рэтклифф написал: «Хорошее начало».

Как отмечается в статье The Atlantic, представители администрации США утверждают, что переписка не содержала секретной информации. Однако публикация была вызвана противоречивыми заявлениями представителей власти, в том числе словами о том, что журнал лжет о содержании переписки.

— Общественность явно заинтересована в раскрытии информации, которую советники Трампа передавали по незащищенным каналам связи, особенно потому, что высокопоставленные представители администрации пытаются преуменьшить значение сообщений, которыми они обменивались, — говорится в материале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В журнале также подчеркнули, что в первоначальной статье о чате Signal были скрыты конкретные сведения об оружии и сроках атак, чтобы не ставить под угрозу жизнь американских военнослужащих. Однако, учитывая публичные заявления представителей администрации, редакция The Atlantic посчитала необходимым опубликовать переписку полностью, чтобы дать читателям возможность сделать собственные выводы.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя ситуацию изданию, заявила, что в чате не было секретной информации, но Белый дом выступает против публикации переписки.

Рената Валеева