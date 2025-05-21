Минюст предложил освобождать от ответственности за защиту нравственных ценностей

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Министр юстиции России Константин Чуйченко на Петербургском юридическом форуме предложил рассмотреть возможность введения освобождения от уголовной ответственности для тех, кто нарушил закон, защищая нравственные ценности. Об этом сообщает ТАСС.

У нас освобождают от ответственности при крайней необходимости или необходимой обороне. А если человек защищал нравственные ценности? — заявил Чуйченко. Он привел пример жителей Курской области, которые убивали националистов, защищая близких и имущество. — Ни у кого не возникает вопросов об их правомерности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр также отметил случай, когда мужчина получил 8 лет тюрьмы за убийство насильника своей малолетней дочери. По его мнению, право и мораль должны быть едины: «Мораль должна быть воплощена в праве, а право должно быть глубоко моральным».

Напомним, что в Госдуму будет представлен доработанный законопроект, касающийся методов самообороны при незаконном проникновении в жилище.

Матвей Гавриков