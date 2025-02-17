В России могут расширить права на самооборону в случае незаконного проникновения

Фото: Максим Платонов

В Госдуму будет представлен доработанный законопроект, касающийся методов самообороны при незаконном проникновении в жилище. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил об этом через свой Telegram-канал.

Новый документ предполагает, что действия граждан, направленные на защиту от агрессора, не будут считаться превышением необходимой самообороны.

Законопроект корректирует 37-ю статью Уголовного кодекса России и устанавливает, что при попытке вторжения в дом хозяин имеет право защищаться любыми доступными способами. Нилов подчеркнул, что жильцы не обязаны выяснять намерения злоумышленника — будь то кража или угроза жизни. Это нововведение призвано обеспечить безопасность граждан и дать им уверенность в своих действиях в экстремальных ситуациях.

Авторы законопроекта указывают на высокую степень риска, связанного с незаконным проникновением в жилье, которое часто сопровождается тяжкими преступлениями, такими как убийство или изнасилование.

Пояснительная записка к документу утверждает, что граждане не имеют возможности адекватно оценить уровень угрозы в момент нападения. Поэтому важно предоставить им право защищать свою жизнь и жизнь близких без страха перед уголовной ответственностью.

Напомним, что ранее законопроект о превышении самообороны в своем доме отправили на доработку. Такой отзыв дало правительство России. Отмечается, что законопроект уже не получил поддержку кабмина в 2022 году и с тех пор «концептуальных изменений не претерпел».



Анастасия Фартыгина