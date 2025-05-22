Бедный водитель — плохой водитель? В России готовят удар по карману виновников ДТП

. Фото: Ринат Назметдинов

Под прицелом снова мигранты

В Госдуме предложили ввести еще одно основание для лишения водительских прав. Депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий лишение права управления авто для тех, кто не компенсирует ущерб в ДТП. Текст законопроекта опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство не позволяет судебным приставам ограничивать таких должников. При этом временное лишение водительских прав уже применяется за неуплату алиментов и других долгов. Отсутствие аналогичной меры создает правовую лазейку, которой пользуются недобросовестные водители.

— Этот законопроект очень актуален. Насколько? Лучше спросить, сколько водителей ездят без ОСАГО. По моим оценкам, примерно в каждой второй аварии один из водителей не имеет полиса, хотя официально говорят о 10%. Поэтому я считаю, что это очень актуальная и правильная инициатива, — поделился в разговоре с «Реальным временем» юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем.

Проблема невыплаты компенсаций особенно остро стоит в отношении мигрантов и социально неблагополучных водителей, у которых зачастую отсутствуют имущество, официальные доходы и банковские счета. Они нередко арендуют автомобили, используют чужие банковские карты, оформляют транспортные средства на других лиц и уклоняются от оформления полиса ОСАГО, тем самым перекладывая ответственность за причиненный ущерб на пострадавших.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мигранты часто работают в такси, совершают ДТП, после которого спокойно уезжают к себе на родину, и взыскать с них компенсацию становится практически невозможно. Когда я работал в Москве, у меня было два таких дела. Один водитель был из Средней Азии, другая — из Беларуси. Формально она была прописана в Беларуси, но жила где-то в Подмосковье. И что в итоге? Ничего не получилось взыскать, — рассказал Копвиллем.

Судебная практика показывает, что приставы нередко закрывают исполнительные производства как неисполняемые, при этом ограничение на выезд из страны малоэффективно.

— У нас большая часть населения, около 75 процентов, вообще никогда там не была, — напомнил юрист.

«Вообще понизил бы до десяти—двадцати тысяч»

Законопроект предлагает применять меру ограничения при сумме долга, превышающей 100 тыс. рублей. По мнению автора, это позволит соблюсти баланс интересов сторон и избежать применения чрезмерных санкций в случаях незначительного ущерба.

— Честно говоря, вообще понизил бы до десяти—двадцати тысяч. Вообще какие-то копейки бы оставил, — сказал Копвиллем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее депутаты одобрили законопроект, согласно которому водители, у которых во время медосмотра выявлены признаки медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, будут направлены на внеочередное обследование. В случае подтверждения заболевания, информация будет автоматически передана в ГИБДД, что повлечет за собой аннулирование водительского удостоверения.

Под такое же лишение могут попасть и те, кто не предоставил преимущества в движении машине скорой помощи. Оба законопроекта направлены в профильные комитеты Госдумы.

Рената Валеева