Инвестсовет поддержал семь проектов на 112 млрд рублей

Все инвесторы — из Татарстана, а деньги — из внутренних источников. Никто не стал брать кредиты

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Семь инвестпроектов на общую сумму 112 млрд рублей одобрили сегодня на заседании Инвестиционного совета под председательством Рустама Минниханова. Предполагается создание 1 770 новых рабочих мест в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске, сообщила глава АИР Талия Минуллина по окончании заседания в Доме правительства РТ.

Самый крупный — индустриальный парк «Северные ворота» стоимостью 88 млрд рублей. Он займет площадь в 202 га и расположится вблизи «Казаньоргсинтеза». Соглашение о намерениях о создании было подписано между ОЭЗ «Алабуга» и КОС. «В настоящее время определен участок, структурирована финансовая схема, есть понимание места размещения», — пояснила Талия Минуллина. Приступить к реализации проекта планируется в будущем году.

Все инвесторы — из Татарстана. Подавляющее большинство проектов реализуются за счет собственного финансирования и без привлечения банковских кредитов, заключила глава АИР.

Луиза Игнатьева