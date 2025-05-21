Операторов денежных переводов в России обяжут раскрывать условия услуг

. Фото: Максим Платонов

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять законопроект, который обяжет операторов денежных переводов предоставлять информацию об условиях своих услуг. Об этом сообщило ТАСС.

Законопроект, инициированный группой депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым, вносит изменения в законы «О национальной платежной системе» и «О потребительском кредите (займе)». Он наделяет Банк России правом определять, какую информацию должны раскрывать финансовые организации в местах оказания услуг и на своих сайтах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно документу, операторы денежных переводов должны будут информировать клиентов об условиях предоставления платежных услуг как в офисах, так и на своих официальных интернет-ресурсах. Банк России сможет установить порядок и сроки такого раскрытия информации.

Если закон будет одобрен, он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Анастасия Фартыгина