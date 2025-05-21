Операторов денежных переводов в России обяжут раскрывать условия услуг
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять законопроект, который обяжет операторов денежных переводов предоставлять информацию об условиях своих услуг. Об этом сообщило ТАСС.
Законопроект, инициированный группой депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым, вносит изменения в законы «О национальной платежной системе» и «О потребительском кредите (займе)». Он наделяет Банк России правом определять, какую информацию должны раскрывать финансовые организации в местах оказания услуг и на своих сайтах.
Согласно документу, операторы денежных переводов должны будут информировать клиентов об условиях предоставления платежных услуг как в офисах, так и на своих официальных интернет-ресурсах. Банк России сможет установить порядок и сроки такого раскрытия информации.
Если закон будет одобрен, он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
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