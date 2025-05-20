В Казань прибыл вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин
В столицу Татарстана прибыл Чжан Гоцин, вице-премьер Государственного совета Китая. Завтра в рамках межрегионального сотрудничества между Россией и Китаем пройдут мероприятия формата «Волга — Янцзы». Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Этот формат считается одной из ключевых площадок для развития экономических и гуманитарных связей между двумя странами. Программа включает обсуждение совместных проектов и укрепление партнерских отношений.
В честь высокого гостя организуют традиционное угощение — чак-чак, символ татарской культуры.
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