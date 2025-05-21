В России за сутки потушили 23 лесных пожара, продолжается борьба с огнем в четырех регионах

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За прошедшие сутки на территории России ликвидировано 23 лесных пожара в 8 регионах. Продолжаются работы по тушению 52 лесных пожаров в четырех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В ликвидации возгораний задействовано 2 839 человек, 404 единиц техники и 9 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляет 42 воздушных судна.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 47 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 85.

— Помощь Забайкальскому краю в тушении лесных пожаров оказывают 1027 работников федеральной Авиалесоохраны и подведомственных служб Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии, Бурятии, — добавили в пресс-службе Авиалесоохраны.



Анастасия Фартыгина