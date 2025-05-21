В Татарстане число самозанятых достигло почти 390 тысяч

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В Татарстане растет число самозанятых граждан. С начала года, в период с января по апрель, количество людей, использующих налог на профессиональный доход, увеличилось на 8,3% и достигло 386 957 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики республики.

С момента введения этого налогового режима самозанятые жители региона заработали около 230 млрд рублей, а сумма уплаченных налогов составила 8,3 млрд рублей.

Наиболее популярные направления среди самозанятых — это ремонт и строительство, а также транспортные и информационные услуги. Также востребованы маркетинг, грузоперевозки, производство товаров, сдача квартир в аренду и IT-сфера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в 2024 году самозанятые жители Татарстана выплатили в бюджет 2,1 млрд рублей налогов, что на 700 млн рублей больше, чем в 2023 году.



Анастасия Фартыгина