«Магнит» завершил покупку контрольной доли в «Азбуке вкуса»

. Фото: Луиза Игнатьева

Розничная сеть «Магнит» закрыла сделку по приобретению 81,55% акций компании «Азбука вкуса». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Азбука вкуса» управляет 171 магазином в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также развитым бизнесом онлайн-доставки, кейтерингом и другими сервисами.

В рамках сделки «Магнит» получил пять собственных производств (кулинарное, хлебопекарное и кондитерское), три распределительных центра и складскую инфраструктуру доставки общей площадью 47 тыс. кв. м в Москве и Санкт-Петербурге.

В компании подчеркнули, что бренд «Азбука вкуса» и ее текущая управленческая команда сохранят свою работу.

Напомним, что федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дала зеленый свет сделке по приобретению контрольной доли в «Азбуке вкуса» компанией «Магнит», оператором АО «Тандер».

Матвей Гавриков