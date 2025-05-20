Россиянам предложили налоговый вычет при покупке отечественных автомобилей

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Заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением ввести имущественный налоговый вычет для покупателей автомобилей российского производства. Об этом пишет RT.

Соловьев аргументирует свое предложение тем, что налоговые вычеты призваны стимулировать социально полезные сферы, такие как приобретение жилья, лечение, образование и спорт. Он также напомнил о законе, принятом Госдумой в мае 2025 года, который позволяет регионам устанавливать требования к локализации автомобилей такси.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Предлагаю предусмотреть возможность предоставления специального имущественного налогового вычета для физических лиц, которые после 1 января 2026 года приобрели автомобиль российского производства с высоким уровнем локализации, — говорится в обращении.

По мнению Соловьева, данная мера станет стимулом для граждан к приобретению отечественных автомобилей, что приведет к увеличению спроса на них.



Рената Валеева