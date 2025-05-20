Аналитик предсказывает укрепление рубля на фоне переговоров Путина и Трампа

. Фото: Анна Сейтумерова

В ближайшие дни курс рубля укрепится из-за переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс», в интервью RT на русском.

По словам Шнейдермана, «мировые резервные валюты могут продолжить падение по отношению к рублю». Он прогнозирует, что доллар может снизиться до 79 рублей, евро — до 89 рублей, а юань — до 11 рублей. Однако он предупредил, что «геополитика непредсказуема» и ситуация может измениться в любой момент.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аналитик также уточнил, что на ослабление рубля могут повлиять низкие цены на нефть и возможное снижение «потолка цен» на российскую нефть со стороны стран «Большой семерки». Это может стать среднесрочным фактором для ослабления рубля.

Тем не менее текущая позиция Трампа и налоговый период поддерживают рубль. Шнейдерман подытожил: «До конца мая ждем доллар в коридоре 77,50—84,94 рубля, евро — 89—92 рубля, юань — 11—11,60 рубля».

Анастасия Фартыгина