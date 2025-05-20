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Сборная Татарстана одержала победу на чемпионате России по стендовой стрельбе

13:12, 20.05.2025
Сборная Татарстана одержала победу на чемпионате России по стендовой стрельбе
. Фото: Динар Фатыхов

Сборная Татарстана стала победителем командного чемпионата России по стендовой стрельбе, который прошел в Адыгее. Татарстанские спортсмены завоевали 11 медалей и заняли первое место в общекомандном зачете. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта республики.

В последний день турнира татарстанцы дважды поднялись на пьедестал почета. Петр Егоров и Зиля Батыршина выиграли золото в смешанной паре на круглом стенде, уверенно обыграв москвичей Алексея Белова и Анастасию Годованец со счетом 6-0.

Бронзовые медали достались Сергею Демину и Альбине Шакировой, которые также одержали победу в своем финале против Михаила Шарапова и Дианы Тонких из Липецкой области, также со счетом 6-0.

Анастасия Фартыгина

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