В Казани 21 мая ограничат парковку и движение транспорта возле Ратуши

Фото: Сафина Аделия

С 21 мая 2025 года в Казани введут ограничения на движение и парковку автомобилей вблизи Казанской Ратуши. Соответствующий проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Меры будут действовать с 5.00 до 22.00 и касаются следующих участков:

улица Пушкина: от улицы Большая Красная до улицы Карла Маркса;

улица Театральная: от улицы Большая Красная до улицы Карла Маркса;

муниципальная парковка на улице Карла Маркса: от улицы Пушкина до улицы Кремлевская;

улица Кремлевская: от улицы Лобачевского (улица Астрономическая) до улицы Нужина (улица Университетская).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Комитет по транспорту Казани должен будет установить временные дорожные знаки и скрыть существующие. Также планируется разместить информацию о новых ограничениях на сайте Минтранспорта.

Кроме того, операторы краткосрочной аренды электросамокатов и велосипедов, такие как WHOOSH, МТС.Urent и «Зеленый город», будут работать над запретом парковки и движения своих средств в указанных зонах. Эти меры принимаются для обеспечения безопасности во время мероприятий, проходящих в Ратуше.

Напомним, что с 20 по 21 мая в Казани состоится V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы» и VIII Форум Ассоциации вузов «Волга-Янцзы».

Анастасия Фартыгина