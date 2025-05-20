МВД опровергло информацию о мужчине, проживающем с трупом женщины в Челнах

. Фото: Динар Фатыхов

МВД по Татарстану опровергло информацию, которая распространилась в соцсетях и мессенджерах. Сообщалось, что в Набережных Челнах мужчина якобы полгода жил в квартире с телом умершей женщины.

Проверка показала, что это не соответствует действительности. В ведомстве подчеркнули, что подобные публикации вводят людей в заблуждение.

— Мы призываем граждан не распространять непроверенные сведения и напоминаем о последствиях за распространение фейков, — говорится в официальном заявлении МВД.

Анастасия Фартыгина