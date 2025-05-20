В Испании проходят массовые протесты против чрезмерного туризма

. Фото: Динар Фатыхов

Тысячи жителей Испании вышли на улицы крупных городов, включая Канарские острова, Барселону, Валенсию и Мадрид, чтобы выразить недовольство массовым туризмом. По информации Daily Mail, протестующие скандируют лозунги «Канары не продаются» и «У Канар есть предел», указывая на негативные последствия туризма.

На Тенерифе, Лансароте и Фуэртевентуре местные жители обвиняют туристическую индустрию в росте цен на жилье, нехватке арендных квартир и загрязнении окружающей среды. Многие отдыхающие выражают опасения по поводу напряженной атмосферы и боятся выходить на улицу. Протестующие уверены, что власти игнорируют их требования, несмотря на прошлогодние акции протеста. Они требуют конкретных действий, а не просто обсуждений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ситуация усугубляется снижением бронирований со стороны британских туристов, что вызывает беспокойство в туристической отрасли. Местные власти готовы обсуждать новую модель взаимодействия между интересами жителей и туристами.

В октябре 2024 года подобные акции уже проходили на Канарских островах. Протестующие выступали за экологичный туризм и против перенаселенности и загрязнения природы. Один из британских туристов, 44-летний Ли Паттемор, рассказал о том, как его семья оказалась заблокированной в отеле на Гран-Канарии из-за протестов. Его дети испугались происходящего, а другие гости также выражали страх перед выходом на улицу.

С января по октябрь 2024 года регион посетило почти 10 млн туристов при населении всего в 2,2 млн человек. Эксперты предупреждают, что протесты против туризма могут распространиться и на другие страны Европы.

Анастасия Фартыгина