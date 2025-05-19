Егор Тесленко: «Рубин» настроен на борьбу за трофеи в следующем сезоне

. Фото: Динар Фатыхов

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко поделился целями команды на следующий сезон в интервью «РБ Спорт». Несмотря на недавнее поражение от «Химок» со счетом 2:3, в котором «Рубин» играл в большинстве с 76-й минуты, Тесленко уверен в мотивации своей команды.

— Пропустили гол в концовке, такое бывает, — прокомментировал он матч.

На вопрос о мотивации защитник ответил: «Нет, мы хотим побеждать в каждой игре. Всегда хотим выигрывать».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается целей на будущий сезон, Тесленко заявил: «Побеждать в каждой игре и быть как можно лучше и выше в таблице». Он также подчеркнул, что у команды есть желание бороться за трофеи: «Конечно, оно всегда есть. Мы хотим добиваться результата».



Анастасия Фартыгина