Татарстан выделит 3 млрд рублей на ремонт жилых домов и модернизацию ЖКХ

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В этом году Татарстан выделил дополнительные 3 млрд рублей на программу ремонта жилых домов. Эти средства позволят отремонтировать 911 домов, заменить 711 лифтов и обновить более 759 тыс. погонных метров инженерных сетей. Также планируется отремонтировать 313 тыс. кв. м кровли и 802 тыс. кв. м фасада. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

Кроме бюджетного финансирования, коммунальные организации республики реализуют инвестиционные программы. В 2024 году вложили 13,8 млрд рублей в модернизацию и строительство объектов ЖКХ в рамках 59 программ для 33 организаций.

На текущий год утверждены 57 новых инвестпрограмм с планируемым объемом финансирования в 15,8 млрд рублей. В республике также действуют 119 концессионных соглашений, которые охватывают 2 102 объекта коммунальной инфраструктуры. Ожидается, что эти соглашения привлекут 2 млрд рублей инвестиций.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в республике остается высоким — на уровне 99,5% на начало мая. Это позволяет своевременно расплачиваться с поставщиками энергоресурсов. На данный момент просроченная задолженность ЖКХ за газ и электроэнергию составляет 238 млн рублей, что на 15 миллионов меньше по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на стабильную работу коммунальных служб, случаи отравления угарным газом продолжают происходить. В 2024 году зарегистрировано 37 таких случаев с двумя погибшими. В 2025 году уже произошло 14 случаев, в которых пострадали 36 человек, один из них погиб.

Напомним, что в этом году в Татарстане было подготовлено 3 210 котельных и 17 978 многоквартирных домов, а также 7 673 объекта социальной сферы, включая 3 243 школы и 1 959 больниц.



Анастасия Фартыгина