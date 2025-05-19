Мухаметшин: Татарстан успешно развивает нефтепереработку и машиностроение, несмотря на сложности

Фото: Михаил Захаров

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин провел встречу с главными редакторами республиканских СМИ, приуроченную ко Дню печати республики.



Мухаметшин подчеркнул важность оперативного и достоверного освещения событий в регионе, отметив, что уровень доверия к официальным источникам информации остается высоким.

— Как показывает статистика, 6% россиян сталкиваются с фейками раз в неделю, а 34% — каждый день через социальные сети, — отметил председатель Госсовета.

Он также рассказал об устойчивом развитии экономики Татарстана, несмотря на сложные современные реалии, упомянув отчет премьер-министра Алексея Песошина о ключевых итогах развития республики.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Мухаметшин подчеркнул успехи нефтеперерабатывающей и машиностроительной отраслей, отметив, что Татарстан перерабатывает около 98% добываемой нефти, производя бензин, керосин, солярку и масла для внутреннего рынка и экспорта. Он также отметил, что татарстанские предприятия освоили производство комплектующих для автомобильной промышленности, ранее поставлявшихся из-за рубежа, и успешно производят как боевые, так и гражданские самолеты и вертолеты.

— Докладывают нефтяники — успешно трудятся, несмотря на сложности с реализацией... Успешно машиностроение работает, — заключил Мухаметшин.

Напомним, Татарстан изучает возможность размещения своих производственных мощностей в промышленной зоне Египта. Перспективными направлениями для сотрудничества также видятся Алжир и Марокко, страны Северной Африки, удобные с точки зрения логистики и входящие в Организацию исламского сотрудничества.



Рената Валеева